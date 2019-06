18-årige sigtet for salg af stoffer: Havde 836 gram hash i bilen

Varde: Søndag aften klokken 19.20 blev to 18-årige mænd fra Varde standset af politiet, da de kom kørende ad Vestre Landevej. Da bilen lugtede kraftigt af hash, blev de begge og bilen visiteret. I bilen fandt man 836 gram hash.

Mængden af hash betød, at de to mænd blev sigtet for salg af stoffer. Den ene 18-årige havde desuden 8,2 gram hash på sig.

Politiet konfiskerede al hashen, og de 18-åriges bopæl blev ransaget. Her fandt man ifølge politiet ikke noget, og de 18-årige var derefter fri til at gå.

De er dog fortsat sigtet for salg af stoffer.