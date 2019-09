Formanden for Venstre i Varde Kommune har valgt ikke at offentliggøre, hvor hun selv står. 17 ud af 850 delegerede er fra Varde Kommune på Venstres fremrykkede landsmøde.

- De delegerede her fra har fuld frihed til selv at træffe en beslutning, siger Lotte Højmark Tang.

Varde Kommune: 850 delegerede skal lørdag den 21. september stemme om det kommende formandskab i Venstre. Fra en af landets Venstre-højborge, Varde Kommune, er der 17 delegerede med stemmeret. Sikkert er det, at der bliver kampvalg om næstformandsposten. Her har Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby meldt deres kandidatur.

De lokale har magt

Det er altså fortrinsvis i de lokale vælgerforeninger, det bliver besluttet, hvilke af de to kandidater, som "Varde" peger på. Det behøver langt fra at være entydigt. Der er samlet 900 medlemmer af Venstre i Varde Kommune med cirka 50.000 indbyggere. På visse valgsteder i kommunen stemmer næsten halvdelen på Venstre ved Folketingsvalg.

Lotte Højmark Tang har i modsætning til andre tillidsfolk i Venstres organisation valgt ikke at offentliggøre, om hun selv peger på Inger Støjberg eller Ellen Trane Nørby. Det gør hun for at sende et signal om, at de delegerede i Varde Kommune står frit og ikke skal føle sig forpligtet af en bestemt retning.