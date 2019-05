17-årig er allerede student nu: Signe sprang to klasser over

At hun også får huen så tidligt på året skyldes, at hun går på en speciel linje på Esbjerg Gymnasium. Den hedder International Baccalaureate forkortet IB, og her foregår al undervisning på engelsk - undtagen i dansktimerne. Uddannelsen kan tages i 100 lande, og prøveformen er først og fremmest skriftlig.

Esbjerg/Fåborg: Signe Jacobsen på blot 17 år blev torsdag en af landets første studenter. At hun kun få måneder efter at være fyldt 17 år kan trække huen på skyldes, at pigen fra landsbyen Fåborg ved Varde har en meget høj intelligenskvotient. Hun har derfor sprunget to klasser over.

Hun har en IQ på 150

Den 17-årige pige er langt mere intelligent end gennemsnitsbefolkningen. To gange som barn er hun blevet målt til at have en intelligenskvotient på henholdsvis 149 og 151. En gennemsnitlig IQ på 150 er der meget få mennesker, der har.

- Jeg havde det for let i folkeskolen, siger Signe Jacobsen, som fik lov til at komme et år tidligere i skole. Hun sprang desuden 4. klasse over, så hun er typisk to til tre år yngre end sine medstuderende.

Men Signe fortæller, at hun fik en brat opvågning på IB-uddannelsen. Her måtte hun arbejde for at følge med, og hun nød at blive udfordret.

- Jeg vil gerne læse kemi, siger Signe om sine fremtidsplaner.