15-årig sigtet: Prøvede at få adgang til diskotek med tre forskellige pas

En 15-årig pige i Varde forsøgte natten til lørdag at komme ind på et diskotek. Til det brugte hun tre forskellige pas, som ikke var hendes. Det udløser nu en sigtelse

Personel falsk: Klokken 00.02 måtte Syd- og Sønderjyllands Politi rykke til en restauration på Torvet i Varde. Her havde en 15-årig pige forsøgt at snyde sig adgang tre gange med pas, som ikke tilhørte hende. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Hver gang den 15-årige forsøgte at snyde sig til adgang, var det med et nyt pas i hånden.

Den 15-årige pige, som kommer fra Esbjerg, er nu sigtet for misbrug af ægte dokument, også kaldet personel falsk, og det giver en plet på straffeattesten.

- Der er tale om en overtrædelse af straffeloven, så derfor kommer det på straffeattesten, forklarer vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I forbindelse med politiets arbejde på stedet, blev endnu en pige sigtet. Hun blev flere gange bedt om at forlade stedet, men adlød ikke. I den forbindelse blev betjentene kaldt 'idioter' af den 16-årige og det blev for meget for betjentene, som kvitterede med en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.