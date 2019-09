Varde: Politiet ville tirsdag i kontakt med en 15-årig dreng, der kørte knallert med en passager i Søndergade i Varde - nær Viadukten.

Den 15-årige forsøgte kortvarigt at stikke af, men han blev noteret klokken 14.24.

Der var en del lovbrud i den forbindelse. Han kørte uden styrthjelm, på fortovet, med en passager bag på, og han forsøgte at stikke af. Desuden skal man være 16 år for at være indehaver af et knallertkørekort.