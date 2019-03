Varde: En dreng blev søndag eftermiddag taget i at stjæle fra Kvickly i Varde. Da politiet ankom, påstod drengen, at han var 14 og altså under den kriminelle lavalder, men det viste sig, at han var fyldt 15 år.

Den 15-årige kan derfor se frem til en bøde. Han stjal varer for omkring 200 kroner.