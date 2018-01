140 kom til informationsmøde om efterskole for unge med handicap

Stine Tryk og Else Marie Fog præsenterede tankerne om en kommende efterskole for en sal med cirka 140 mennesker. Arkivfoto: Chresten Bergh

Interesserede forældre sad tæt i Aarre Kros festsal. 140 havde tilmeldt sig informationsmøde om en efterskole for unge med svære, generelle indlæringsvanskeligheder.

Årre: Der kunne ikke klemmes mange flere mennesker ind i festsalen på Aarre Kro, da der mandag aften var informationsmøde om en efterskole for unge med svære, generelle indlæringsvanskeligheder. Det kan for eksempel være udviklingshæmmede. Hele 140 dukkede nemlig op. Hovedparten var forældre til børn og unge, som muligvis bliver kommende elever på skolen. Mødet havde to formål. Det ene formål var at præsentere tankerne om en efterskole. Det andet formål var at få etableret en skolekreds. Når der eksisterer en skolekreds, kan arbejdsgruppen invitere medlemmerne af kredsen til en stiftende generalforsamling.

Processen fra nu 20. februar klokken 19 er der stiftende generalforsamling.Her skal der vælges en bestyrelse på formentlig syv mennesker.



Denne bestyrelse skal især finde ud af, hvordan økonomien kan hænge sammen, og hvor efterskolen skal være. Arbejdsgruppen har haft kig på det tidligere kommunekontor i Årre, men det er ikke besluttet, at efterskolen skal være her.



Hvis efterskolen skal åbne i august 2019, så skal ansøgningen sendes senest 1. oktober.



Målet er at åbne med mindst 30 elever det første år. En repræsentant fra Karise Efterskole fortalte, at den måtte afvise elever fra Jylland hvert år.

Velkommen i Årre Stine Tryk fra arbejdsgruppen præsenterede det pædagogiske grundlag. Else Marie Fog fortalte om, hvordan det er at være mor til en pige, der går på Karise Efterskole, der er den eneste anden efterskole for denne gruppe unge. Hendes mand, Peter Fog, fortalte om alt det praktiske med eksempelvis vedtægter og tidsplan. Der er stadig lang vej til en efterskole. Ikke engang lokaliteten er på plads, men der er en mulighed for, at det kan blive i det tidligere kommunekontor i Årre. I så fald er efterskolen velkommen. - I kan være næsten 100 procent sikker på, at I har hele byens opbakning, sagde Poul Verner Christensen, formand for Årre Borgerforening. - Vi vil hjælpe jer, så I vil føle jer rigtig velkommen her i Årre. Peter Fog fortalte, at arbejdsgruppen arbejder ud fra, at efterskolen skal være i en etplansbygning, så der er plads til unge i kørestol.