125-årig står historisk stærkt

Dog forstået sådan, at uddeler igennem 26 år, Dan Bernhard, lige afventer turistsæsonen med tilbageholdt åndedræt. For i en skærpet konkurrencesituation med en Rema 1000 i Billum-rundkørslen, er intet givet.

En gammel svend i stærk position. SuperBrugsen kom ud af 2018 med sit hidtil bedste regnskab, en vækst i omsætningen på seks procent, til 63 millioner kroner, og et resultat over en million.

Rema-åbning kunne mærkes

Rema 1000s åbningstilbud kunne mærkes. De gav en tilbagegang i omsætningen i brugsen i Oksbøl på ti procent. Men, der er håb, for allerede nu har omsætningsnedgangen stort set rettet sig, det, der blev tabt i marts, blev hentet ind i april. Stort set.

- Vi er en turistbutik. Jeg vil tro, at 35 procent af vores omsætning kommer fra turister, og sæsonen er fra påske til oktober, så det er især nu, det skal vise sig, om det holder, siger Dan Bernhard.

Et af de nye tiltag, han og bestyrelsen har taget i brug, er at indføre "scan og betal". Så kunder med COOPs app kan scanne deres varer ind på mobiltelefonen, betale over telefonen og bare vise i kassen, at app'en er grøn.