120 får fik sommerhår

Klippemaskinen blev ført af Roger og hans hustru Joy, fra New Zealand, der turnerer rundt med udstyr og erfaring.

Nymindegab: Trods vind og regn fra vest var Nymindegab Fårelaugs medlemmer mødt talstærkt frem, for at bistå med den årlige klipning af laugets i alt 120 får.

Nymindegab Fårelaugs medlemmer var mødt talstærkt frem for at hjælpe Foto: Jesper Christensen

Fåreklipperen og et får, der forstår at det her bare skal klares. Foto: Jesper Christensen