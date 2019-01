Sagen var oppe i december, hvor A.C. Hoxcer Nielsen (S) brugte sin standsningsret, hvilket vil sige, at hun ville have byrådet til at tage stilling. Der skete dog en procedurefejl, da hun brugte standsningsretten, før der var stemt om sagen, og det kan man ikke. Procedurefejlen betød, at sagen begyndte forfra på mødet i tirsdags. Denne gang blev sagen færdigbehandlet, og det endte altså med, at politikere fra hele det politiske spektrum var enige om, at de hjemløse skal beholde det rådighedsbeløb, de har i dag.

Varde Kommune: Kommer du som hjemløs på et forsorgshjem, så vil du i fremtiden fortsat kunne beholde 1000-1500 kroner som en slags lommepenge. Forvaltningen i Varde Kommune havde ellers foreslået at sætte det ned, men det har politikerne i Udvalget for Social og Sundhed nu afvist.

Det giver simpelthen ikke mening, at man straffer de her 12 borgere ved at nedsætte deres rådighedsbeløb. Når det ikke handler om flere, så mener jeg, at man på en anden måde kan støtte deres incitament til at komme videre i livet. Jeg ved også med min faglige baggrund, at forsorgshjem ikke er noget, man vælger for sjov.

Det koster 87 kroner per døgn for logi, og derudover betales en pris for kost på forsorgshjem. Når den pris er udregnet, så kigger man man på personens rådighedsbeløb, og hvis det bliver for lavt, så nedsættes betalingen. Hvis kommunen sætter det rimelige rådighedsbeløb ned, så får den hjemløse en større egenbetaling og mindre til sig selv. Varde Kommune betaler desuden en takst for hjælp, omsorg og støtte til beboerne på forsorgshjem.Hvis borgeren har store udgifter, der ikke kan betales af rådighedsbeløbet, så kan han eller hun søge om en enkeltydelse. Det gælder også udgifter til medicin.

- Der har været nogle eksempler på, at en yngre hjemløs for eksempel har haft flere penge ved at bo på forsorgshjem kontra at være i egen lejlighed, forklarer Tina Agergaard Hansen.

Tina Agergaard Hansen fortæller, at formålet med forslaget ikke har været at spare penge. Det har været for at øge incitamentet til at flytte fra forsorgshjem til egen lejlighed.

Ny holdning?

Da sagen var oppe i december, talte Tina Agergaard Hansen for at nedsætte rådighedsbeløbet:

- Man skal have det ned på et realistisk niveau i forhold til, at det her handler om deciderede lommepenge. Når man er på et forsorgshjem, så har man tag over hovedet og sådan nogle ting, sagde hun til JydskeVestkysten.

Om det siger hun i dag:

- Man kan ikke ligefrem sige, jeg var positiv (over for forslaget om at nedsætte rådighedsbeløbet, red.), men jeg var selvfølgelig lydhør over for, at man fra forvaltningen kunne komme med nogle eksempler på, at det her kunne øge incitamentet for at komme i egen lejlighed. På daværende tidspunkt vidste jeg heller ikke, hvor mange det drejede sig om, siger hun.

Der er 12 hjemløse, der ville være blevet sat ned i lommepenge, hvis ændringen var gennemført.