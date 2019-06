12-årige Vilhelm hang ud til Åben Hede

Blåvand: Med et godt greb i løbet svinger 12-årige Vilhlem Bruus let frem og tilbage på det store militærkøretøj. Det er Åben Hede, hvor børn og voksne får lov til at komme helt tæt på både historiske og mere nutidige maskiner fra hæren.

- Det er spændende med kampvognene og køretøjerne, siger Vilhelm, der står sammen med sin far Michael Bruus.

Familien har sommerhus i Blåvand, og de er kørt fra hjemmet i Klampenborg denne weekend for at opleve Åben Hede for første gang.

I 1988 aftjente far Michael Bruus sin værnepligt ved det, der dengang hed motoriseret overvågning, så han synes, det var "meget, meget, spændende" at komme tæt på maskinerne igen - og lydene.

- Vi har før været til militærarrangementer, men der stod det hele stille. Det her er et super arrangement, siger han, mens de store maskiner kører forbi få meter fra ham.