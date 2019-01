11 år gammel sag: Efter 70 tvangsbøder fortsætter ulovlighederne i Blåvand

Blåvand: Siden 2008 har entreprenør Søren Jensen drevet ulovlig virksomhed på Tane Hedevej 32 i Blåvand. Det er en landbrugsejendom, hvorfor der ikke må drives entreprenørvirksomhed, ligesom der ulovligt er opført op til tre meter høje volde. Det er formentlig med byggeaffald, der enten skal deponeres eller sendes til genbrug.

Varde Kommune har via påbud forgæves forsøgt at få rettet op på ulovlighederne og anmeldte i 2015 Søren Jensen til politiet for overtrædelse af planloven. I april 2017 idømte Retten i Esbjerg Søren Jensen en bøde på 10.000 kroner. Og han fik til den 1. juli 2017 til at få lovliggjort forholdene. Hvis ikke fik han 1.000 kroner i tvangsbøder om ugen.

Siden juli i 2018 har Varde Kommune forsøgt at få en erklæring fra anklagemyndigheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi. En erklæring om, at flere og større tvangsbøder ikke giver udsigt til at få lovliggjort forholdene. Indtil nu er der givet tvangsbøder for 70.000 kroner, ligesom Søren Jensen fik en bøde på 10.000 kroner. I alt 80.000 kroner, som ikke er betalt ifølge Gældsstyrelsen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Søren Jensen.