105 værnepligtige gennemfører Vrøgumløbet i støvler og uniform

Vrøgum: Når startskuddet lyder til den 29. udgave af Vrøgumløbet 26. maj klokken 10 står 105 værnepligtige fra Mysundebatteriet i Oksbøllejren klar. De har via Oksbøl Militære Idrætsforening tilmeldt sig military-ruten på 13 kilometer, og Bente og Kim Staal fra Vrøgumløbet er utrolig glade for opbakningen:

- Vi har været rundt på ruten sammen med kaptajn Højer, som er chef for de værnepligtige, og vi er glade for, at vi kan være med til at markere afslutningen på deres uddannelse ved at give dem en lille udfordring.

- Militaryruten er en god udfordring for de værnepligtige. De gennemfører løbet i støvler og uniform, og det betyder, at flere soldater vil blive presset undervejs. De løber gruppevis, og jeg forventer, at de hjælper hinanden - ligesom de har gjort de sidste fire måneder. Og så er jeg sikker på, at en øl og pølse i teltet bagefter vil skabe den helt rigtige stemning forud for deres weekendorlov, udtaler kaptajn Højer i en pressemeddelelse.