100 blitzet på seks timer: Her går det rigtig stærkt for bilerne

Janderup: Der blev søndag den 16. september blitzet 100 bilister/motorcyklister i Janderup, men er det mange eller få? JydskeVestkysten har forsøgt at gå bag om den besked på Twitter, som politiet sendte ud efter fartmålingen - en besked som virkelig mange læste - blandt andet via jv.dk.

Konklusionen er klar. Meget klar:

Der blev målt i seks timer den pågældende søndag. Den hurtigste bilist kørte 84 km/t. Her er taksten en betinget frakendelse plus en bøde. Det kan klares ved, at man tager kørekortet på ny og betaler bøden, så slipper man for køreforbud.

Yderligere 12 trafikanter fik et klip i kørekortet oven i bøden. Resten kan slippe med at betale en bøde for overskridelsen af den generelle hastighedsbegrænsning på 50 km/t i Janderup.

Der blev målt over seks timer, og der kørte 1066 trafikanter forbi fotovognen i tidsrummet. Det er altså næsten ti procent, der blev blitzet.