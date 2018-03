10-15 dyre blandingsbatterier stjålet fra vvs-firma

Tistrup: Der er stjålet 10-15 dyre blandingsbatterier, eller amaturer, af mærket Damixa. Det er sket ved et indbrud i et vvs-firma i Jernbanegade i Tistrup natten til tirsdag.

Indbruddet skete ved at afliste et vindue til et kundetoilet. Amaturerne vurderes at have en værdi på cirka 10.000 kroner.