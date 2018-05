1. spadestik på opelgrunden: 60 har skrevet sig op til 38 nye boliger

Der er halvandet år til, at de nye boliger på opelgrunden er klar, men allerede nu har 60 skrevet sig op.

Varde: Det er Erik Buhl (V), der skal tage det første spadestik med skovlen, som Varde Bolig Administration bruger til alle sine nybyggerier. - I efteråret 2019 vil vi have en af de mest attraktive steder at bo i Varde by, siger han. Noget tyder på det, for der er allerede 60, der har skrevet sig op til de kommende 38 boliger, fortæller direktør Heidi Nielsen fra Varde Bolig Administration. Dertil kommer alle dem, der er på den generelle venteliste.

Varde Bolig Administrations byggerier Længere oppe af Storegade er Varde Bolig Administration ved at være færdig med 12 lejligheder.På Ringkøbingvej er et stort renoveringsprojekt i gang, og imens er mange genhuset. Nogle bor i de tidligere ungdomsboliger på Vestervold.



Når beboerne flytter ud af lejlighederne på Vestervold og tilbage til Ringkøbingvej, så går det næste projekt i gang. Her skal Vestervold-afdelingen ændres fra 33 ungdomsboliger til 12 almene familieboliger.

Støv og støj På sin vis er det let at forestille sig, for det 1. spadestik bliver sat få meter fra åen og tæt på både Arnbjergparken og bymidten. På den anden side hvirvler støvet på pladsen, der er skæmmet af store bunker af murbrokker og andet byggeaffald. En del af en mur til bilforhandleren, der tidligere havde adresse på grunden, står endnu. Byggeleder Thomas Hansen fortæller, at miljøsaneringen af bygningen tog længere tid end forventet. Det skyldtes især noget maling på gulvet. Men nu er nedbrydningen i fuld gang, og om et par uger skulle alt nedbrydningen være helt færdig. Derefter begynder opbygningen ganske langsomt. I august skulle det nye dige ud til åen være færdig. I uge 40 kommer elementerne, og inden jul burde alle elementer være sat op. Hele byggeriet er færdig til indflytning i efteråret 2019.