- Vi vil da gerne være en ny turistmafia: Politikere på tur i populær badeby

Jan Helsinhof er sommerhusudlejer, og han er glad for politikken på området. Her med Eva Kjer Hansen, Susanne Eilersen, Henrik Dahl og Michael Nordentoft. Foto: Morten Nielsen

En gang var der en jysk trafikmafia. Nu kan den opstå inden for turisme. Men turisterhvervet har det nu så godt, at der er svært at bevare pessimismen.

Henne Strand: Tre politikere på tværs af politiske partier i blå blok er gået sammen om at kigge på turismen i Vestjylland, som har fået verdenspressens bevågenhed. Men kan turisterhvervet bruge denne hæder i alverdens internationale medier til noget? Henne Strand er af den amerikanske tv-kanal CNN udpeget som et af 17 steder i Europa, der er et besøg værd. Det var Susanne Eilersen (DF), Henrik Dahl (LA) og Eva Kjer Hansen (V), som også er minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, som tirsdag kørte til Henne Strand i en Cadillac. Symbolikken med en amerikansk bil var, at amerikanerne viser interesse for Henne, men er Henne klar til amerikanerne? Alle tre politikere stiller op i Sydjyllands Storkreds.

Eva Kjer Hansen, Henrik Dahl og Susanne Eilersen på tur i en amerikansk bil. Foto: Morten Nielsen

Hold fast i sommerhusreglen De tre politikere mødte blandt andre Jan Helsinghof, som er direktør i Købmand Hansens Feriehusudlejning. Han er meget tilfreds med den politik, der allerede nu føres. - Det vigtigste er at holde fast i sommerhusreglen, siger Jan Helsinghof om den regel, som hindrer udlændinge i at købe sommerhuse i Danmark. Den er grundlaget i sommerhusudlejningen. Her er det nok Henrik Dahl, der har det største problem, for LA er imod den regel. - Men jeg er pragmatiker. Jeg har intet imod det, som det nuværende folketing har bestemt, siger Henrik Dahl.

En ny mafia Dansk Folkepartis Susanne Eilersen nikker tilfreds, at det netop er et ønske at bevare denne regel fra erhvervet. Det er i tråd med DF-politik. Er de tre politikere ved at skabe en sydjysk turistmafia på linje med den jyske trafikmafia, som gik på tværs af borgerlige og røde partier for at få motorveje? - Det vil jeg slet ikke have noget imod, hvis vi er ved at lave en sydjysk turistmafia, siger Eva Kjer Hansen. - Det er jo fint, at vi kan tage nogle ting med tilbage på gruppemødet i vore partier, siger Henrik Dahl. - Vi skal sørge for, at der også lander noget til områderne her, siger Susanne Eilersen om bevillingerne fra staten.

Skattefradrag gav 100 ekstra sommerhuse Michael Nordentoft har i 20 år drevet cafeen Ishuset i Henne Strand, og han er en tilfreds mand. Der kommer mange turister, og her i påskeferien er det næsten vildt. Et problem i år er dog, at ferierne falder sammen i Danmark og i Tyskland, og det betyder, at højsæsonen bliver kort og hektisk. Måske kan hoteller i Henne få sæsonen til at strække længere, og der kan måske også blive plads til amerikanere så, konstaterer Michael Nordentoft. Der er dog gjort meget politisk allerede. - Det øgede fradrag til sommerhusejerne har givet 100 sommerhuse til udlejning her i Henne. Tre udlejningssommerhuse svarer til én arbejdsplads, siger Jan Helsinghof. Fradraget trådte i kraft for et lille år siden. - Vi har også nedsat elafgiften og sørger for forbedringer på hovedvej 11, siger Eva Kjer Hansen. Turistfolkene nikker, der er gjort meget. Bare hold fast i det, lyder det råd, som de tre politikere får med hjem. For her går det godt.