Zimbabwes første kvindelige komikere sætter livet på spil for at vække landets sovende ungdom

Som ung i Zimbabwe er arbejdsløshed, stoffer og en håbløs fremtid udsigten for langt de fleste. Ungdommen sover, lyder det. Men landets to første kvindelige komikere, Sharon og Samantha, vil det anderledes. På Busstop TV sætter de livet på spil i et forsøg på at vække Zimbabwes ungdom til livs, så kampen for en bedre fremtid kan begynde. De vil være tinnitus i magthavernes ører.

Der er ikke andet at give sig til end at sidde her, og det nytter ikke engang at drømme om fremtiden. I deres øjne er der ingen.

"No jobs, no jobs" kalder de, som om de forsøger at undskylde, at de bruger deres formiddag på at sidde der i en tung røgsky.

Det er, som om de venter på, at noget skal ske. På et gadehjørne i slumkvarteret Mufakose i Zimbabwes hovedstad, Harare, sidder tre unge mænd i slidte europæiske fodboldtrøjer på to plasticstole. De forsøger at smile, mens de suger på deres hjemmerullede, kegleformede joints.

Det er nu, at muligheden er der for de unge mennesker. Det er deres chance, lyder opfordringen.

14. november 2017 blev Zimbabwes mangeårige præsident, Robert Mugabe, afsat ved et militærkup. Han havde siddet på magten, siden landet blev uafhængigt i 1980.I dag hedder præsidenten Emmerson Mnangagwa. Han er - som Mugabe var det - en del af statspartiet ZANU-PF. Til sommer er der valg i Zimbabwe. Der er flere end 50 partier i landet. Reelt er der dog kun ZANU-PF og opposiionspartiet MDC-T, der kæmper om magten. ZANU-PF er kendt for at bruge brutale metoder for at fastholde magten. Hvert år bliver tusindvis af borgere fængslet, banket, kidnappet eller slået ihjel i den proces. Over halvdelen af befolkningen er ifølge en undersøgelse foretaget af Folkekirkens Nødhjælp bange for at fortælle, hvem de stemmer på ved valget. Lige nu er der et politisk vakuum i landet. Ingen ved, hvad man kan forvente, før valget er afgjort. Landets hovedstad hedder Harare. Der bor godt 15 millioner i landet. Langt de fleste lever i dyb fattigdom. Ungdommen i landet er den største udfordring. Op mod 90 procent er arbejdsløse. Alligevel er kun godt 20 procent registreret som vælgere op til valget.

Politik er en tabt sag

Ungdommen er et stort sår i Zimbabwe. Op mod 90 procent af befolkningen under 30 år er arbejdsløs, og mange flygter i håb om at finde et bedre liv et andet sted. Og for de unge er politik en tabt sag. Kun cirka 20 procent har valgt at lade sig registrere som vælgere.

Mads Schack Lindegaard, landechef for Folkekirkens Nødhjælp i Zimbabwe, er bekymret, men han forstår godt, hvorfor de unge ikke tror på forandringer.

- De tror ikke på, at det nytter noget at tage del i demokratiet. De har prøvet det før, men er blevet svigtet af systemet. De har absolut ingen tiltro til, at det skulle være anderledes denne gang. Apatien ligger som en dyne ned over den unge del af befolkningen, siger han.

Der er dog også unge mennesker, der tør håbe.