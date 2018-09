Yngre mand bidt af giftslange i sit hjem i Göteborg

En yngre mand blev lørdag aften i hast bragt på hospitalet i Göteborg for at blive behandlet for et potentielt livsfarligt bid fra en giftslange.

- Han er blevet bidt af en grøn eller en sort mamba, siger vagtchef Morten Gunneng fra politiet i den svenske by til nyhedsbureauet TT.

Både den grønne og den sorte mamba kryber ind i top ti på en liste over verdens farligste giftslanger, siger Jonas Wahlström, der som chef for Skansen-Akvariet i Stockholm har forstand på den slags.

Politiet modtog et alarmopkald om slangebiddet kort før klokken 20. Da politiet ankom til mandens bolig, var han allerede blevet hentet af en ambulance og bragt til et hospital.

Det er uvist, om mandens liv er i fare, men vagtchef Morten Gunneng kan ikke udelukke, at hans tilstand muligvis er kritisk. Det afhænger også af, hvilken type mamba, der er tale om.

- Der er modstridende oplysninger. En siger en grøn mamba, og en siger en sort mamba, lyder det.

Uanset farven bærer mambaen på en nervegift.

- Giften lammer kroppen, siger Jonas Wahlström til avisen GT. Der findes mange slags effekter af et sådant bid, og i værste fald er det dødbringende, tilføjer han.

På en liste over de ti farligste giftslanger ligger den sorte og den grønne mamba omkring otte-ni, vurderer han.

Og ofte har slanger, der bliver holdt som "husdyr", mere gift i kroppen end slanger i det fri.

- En slange i det fri har måske for nylig bidt et andet dyr, og skilt sig af med en del gift, siger han.

Uanset hvad skal et slangebid behandles så hurtigt som muligt med "mange og store doser serum", forklarer han.

Men slangebid kan også være nogenlunde harmløse.

- Halvdelen af bid i naturen resulterer ikke i noget som helst, fordi slangen holder igen med giften. Den vil ikke sløse det væk på noget, som den alligevel ikke kan sætte til livs, siger Jonas Wahlström.