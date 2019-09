Yderligere 11 kvinder anklager stjernetenor for sexchikane

Yderligere 11 kvinder beskylder den verdenskendte operasanger Plácido Domingo for sexchikane og upassende opførsel.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I forvejen er den 78-årige tenor anklaget af otte kvinder for lignende krænkelser, der alle skulle være foregået over tre årtier - den første i slutningen af 1980'erne.

En af de nye kvinder er Angela Turner Wilson. Da hun var 28 år i 1999 var hun med i operaen "Le Cid". Hun vidste dengang, at det var hendes gennembrud.

Men en aften før en af forestillingerne, mens hun og Domingo var ved at få lagt makeup, rejste han sig og stillede sig bagved hende.

Her lagde han ifølge hende sin hånd på hendes skuldre og førte hånden ind under hendes kjole og bh og tog fat i hendes bare bryst.

- Det gjorde ondt. Det var ikke blidt. Han tog hårdt fat, siger hun til AP.

Domingo skulle ifølge hende efterfølgende have vendt sig om og forladt lokalet, mens hun sad tilbage ydmyget og chokeret.

Wilson er i dag 48 år og arbejder som en stemmetræner på et universitet i Dallas i USA.

Spanieren bliver anset som en af de største operasangere igennem tiderne. Han har sunget i over 4000 forestillinger og spillet 150 forskellige roller. Han er leder for operaen i Los Angeles.

Beskyldningerne fik i august operaen til at sætte gang i en stor undersøgelse af de mange anklager.

Samtidig aflyste en række symfoniorkestre koncerter med Domingo, der blandt andet er kendt fra trioen "De Tre Tenorer".

AP har tidligere på baggrund af kvindernes beretninger beskrevet, hvordan Domingo skal have forsøgt at presse kvinderne til seksuelle forhold ved at lokke med job og sommetider ved at straffe dem i deres karriere, når de afviste hans tilnærmelser.