Website beskyldes for at være mødested for massemordere

Hjemmesiden 8chan, som en drabsmand fra El Paso menes at have brugt, beskyldes for at radikalisere folk.

Tre gange på et halvt år har mænd bag blodige angreb på forhånd luftet deres tanker på hjemmesiden 8chan, der er kendt for at lægge adresse til ekstreme synspunkter.

Senest skete det angiveligt ved lørdagens skyderi i El Paso i USA, hvor 22 mennesker blev dræbt.

En 21-årig mand, som er anholdt og sigtet for massedrabet, menes at stå bag en tekst, som blev offentliggjort på 8chan få minutter før angrebet.

Teksten er et slags manifest, hvor der står, at "angrebet er et svar på den latinamerikanske invasion" af Texas.

"Fuck mit liv, jeg er helvedes nervøs," skrev brugeren på sitet ifølge dagbladet Information.

"Det her er det faktiske manifest. Fuck det her bliver så shit, men jeg kan ikke vente længere. Gør jeres del og spred det brødre!", lød det videre.

Ekstreme udmeldinger af den slags er normalt på 8chan, som tillader anonyme brugere at dele hvad som helst uden censur.

Siden er også hjemsted for alverdens konspirationsteoretikere og afvigende bevægelser.

Jonathan Greenblatt, leder af Anti-Defamation League, som bekæmper antisemitisme og diskrimination, mener, at hjemmesider som 8chan er med til at radikalisere folk på nettet.

- 8chan er nærmest som en opslagstavle, hvor de værste forbrydere deler deres forfærdelige idéer, siger han til The New York Times.

- Det er blevet et talerør, hvor folk deler idéer, og hvor denne type ideologier bliver forstærket. I sidste ende bliver folk radikaliseret.

Mediet Foreign Policy har efter El Paso-angrebet, der efterforskes som terror, talt med professor og teknologisociolog Zeynep Tufekci, som er ekspert i onlineradikalisering.

Hun peger på, at der på 8chan har udviklet sig et univers, hvor brugere skjult bag deres skærme hylder angreb ved blandt andet at rangere gerningsmænd på "high score"-lister, alt efter hvor mange de dræber.