Vulkanudbrud i Indonesien slynger aske op i atmosfæren

Gloende varm lava kan ødelægge floder og vandløb. Indbyggere på ø har fået besked på at bruge ansigtsmasker.

Et kraftigt vulkanudbrud i Indonesien slynger aske 7500 meter op i atmosfæren.

- Det er den 1800 meter høje Soputan-vulkan på den nordlige del af øen Sulawesi, der er gået i udbrud, siger en talsmand for landetes katastrofeberedskab, Sutopo Purwo Nugroho.

I morgentimerne søndag kom der to kraftige udbrud, og indbyggerne i området har fået besked på at holde sig væk fra vulkanområdet. Sulawesi er den tredjestørste ø i Indonesien.

Myndighederne frygter, at gloende varm lava vil løbe ned i floder og vandløb. Befolkningen på en del af øen har også fået besked på at bruge ansigtsmasker som beskyttelse mod askeregn.

Indonesien, som har omkring 6000 beboede øer, er med over 260 millioner indbyggere verdens mest folkerige muslimske land.

Indonesiens mange øer ligger på Stillehavets "ring af ild", hvor kontinentalpladerne mødes. Landet har over 120 aktive vulkaner og rammes ofte af jordskælv.

Et skælv med en styrke på 6,2 blev søndag registreret 168 kilometer sydvest for Jayapura, rapporterede USA's Geologiske Overvågningscenter (USGS).

I november sidste år blev omkring 25.000 evakueret fra et område omkring vulkanen Agung på ferieøen Bali, der er kendt for sine strande og templer.

Agung, der er det højeste punkt på øen, befinder sig på Balis østlige side og har en højde på lidt over 3000 meter. Et udbrud i Agung i 1963 kostede over 1000 mennesker livet.