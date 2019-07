Hundredvis af guatemalanere demonstrerede lørdag mod en ny asylaftale med USA.

Mange af demonstranterne bar det blå og hvide guatemalanske flag, mens de protesterede mod aftalen foran præsidentpaladset i Guatemala City.

USA og Guatemala indgik fredag en asylaftale, der giver det mellemamerikanske land status som "et sikkert tredjeland".

USA's præsident, Donald Trump, underskrev aftalen sammen med Guatemalas indenrigsminister, Enrique Degenhart, i Det Ovale Værelse.

Efter underskrivelsen sagde Trump, at den guatemalanske præsident, Jimmy Morales, "nu har en ven i USA i stedet for en fjende".

Den nye aftale betyder, at migranter, der rejser gennem Guatemala på vej nordpå, ikke længere kan søge asyl ved grænsen til USA. I stedet skal de søge asyl i Guatemala.

Målet er at begrænse antallet af migranter fra blandt andet Honduras og El Salvador, der søger asyl i USA.

Honduranere og salvadoranere, der ønsker at rejse til USA, må først rejse gennem Guatemala og derfra nordpå til Mexico og videre til USA.

Menneskerettighedsaktivisten Brenda Hernández, der er en af arrangørerne bag lørdagens protest, fortæller, at det fattige Guatemala knap nok kan tage sig af sine egne indbyggere.

Guatemala er ikke i stand til også at give husly til sårbare migranter, forklarer hun.

- Vi har ikke kapacitet til at være et sikkert land for migranter, der ikke er ønsket i USA, siger Brenda Hernández.

Hun påpeger, at de samme omstændigheder, der får folk til at flygte fra Honduras og El Salvador - bandevold, fattigdom, arbejdsløshed og en langvarig tørke - også gør sig gældende i Guatemala.

Statsadvokat for menneskerettigheder i Guatemala Jordán Rodas kritiserer også aftalen med USA. Han mener, at den krænker Wienerkonventionen, fordi Guatemala underskrev den under tvang.

Det sker med henvisning til, at Donald Trump onsdag truede med at indføre told eller andre sanktioner mod Guatemala, hvis landet ikke gik med til en aftale.

Statsadvokaten beskriver aftalen som "umoralsk og ulovlig".

Ifølge Guatemalas øverste domstol skal aftalen godkendes af landets Kongres, før den kan træde i kraft.