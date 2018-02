Vinter-OL begynder i dag: Skiskydning er sporten du SKAL se

Vinter-OL

Biathlon - eller skiskydning - er sporten, du bare skal se under de kommende to uger med vinter-OL i Sydkorea. Avisen Danmarks Jesper Mads Eriksen fortæller her om sit kærlighedsfyldte forhold til den marginale sportsgren.

I Bayern, omtrent midtvejs mellem München og Innsbruck, ligger den lille by Wallgau. Her kan man kridte vandrestøvlerne og begive sig ud på den cirka to timer lange "Magdalena-Neuner-Panoramaweg". Foruden smukke udsigter over alpelandskaberne byder denne vandrerute på 28 infotavler, som alle handler om kvinden, der har lagt navn til, Magdalena Neuner. Jeg er en af dem, som kunne være tosset nok til at besøge Wallgau alene af den grund. I det nordøstlige Finland ligger den søvnige by Ristijärvi. På den kommunale hjemmeside står sloganet med store bogstaver: "Ristijärvi - en god alderdom". Også i Ristijärvi er der vandreruter - i et landskab af skove og søer. Men ingen af dem bærer navnet Kaisa Mäkäräinen. Det er nok derfor, jeg aldrig har været i Ristijärvi. Magdalena Neuner er lige fyldt 31 år. Kaisa Mäkäräinen blev 35 for en måned siden. De er nogle af de ypperste navne udi skiskydning. Eller biathlon, som jeg foretrækker at kalde kombinationen af langrend og skydning. For alt for ofte har jeg oplevet ignoranter tage fejl af skiskydning og skeetskydning. Og med al respekt for de mange danske OL-triumfer udi sidstnævnte, også kaldet lerdueskydning, så er biathlon som tv-underholdning og episk sportsdrama i en helt anden, ypperlig klasse.

Middagsunderholdningen er sikret Af hensyn til de europæiske tv-seere kommer OL's biathlon-konkurrencer til at foregå om aftenen i Pyeongchang. Med otte timers tidsforskel betyder det, at de 11 konkurrencer på disse længdegrader bliver til middagsunderholdning.



DR sender alle konkurrencer, som også kan ses på Eurosport Player, og her er sendeplanen, dansk tid:



Lørdag, 10. februar12.15: 7,5 km sprint, kvinder



Søndag, 11. februar12.15: 10 km sprint, mænd



Mandag, 12. februar11.10: 10 km jagtstart, kvinder13.00: 12,5 km jagtstart, mænd



Onsdag, 14. februar12.05: 15 km individuelt, kvinder



Torsdag, 15. februar12.00: 20 km individuelt, mænd



Lørdag, 17. februar12.15: 12,5 km massestart, kvinder



Søndag, 18. februar12.15: 15 km massestart, mænd



Tirsdag, 20. februar12.15: Mixed stafet



Torsdag, 22. februar12.15: Stafet, kvinder



Fredag, 23. februar12.15: Stafet, mænd

Enkelt og kompliceret Følgende scene kunne meget vel udspille sig i Pyeongchang en af de kommende dage: Kaisa Mäkäräinen, der er til karrierens sidste OL, har ramt forbi på en af de første skydninger. Men som så mange gange før har hendes hurtighed i sporet bragt hende helt frem blandt de forreste. På den sidste, stående skydning skal hun ramme plet med alle fem skud. Anstrengelserne i langrendssporet har syret hende helt til. Hun giver sig tid til at få pulsen ned og sender tøvende skud efter skud mod målet 50 meter væk. De fire første rammer. Det femte skud er afgørende. Derude i sneen står hun med tilbageholdt åndedræt og rystende arme. Hjemme foran skærmen sidder jeg med lige så tilbageholdt åndedræt og venter på det afgørende pletskud, der betyder guld. Hvordan går det? Svaret blæser i Pyeongchangs iskolde aftenvind. Det er biathlons drama i en nøddeskal. Enkeltvis eller på stafethold konkurrerer atleterne på forskellige distancer. De skal dels løbe så hurtigt som muligt på langrendsski. Og dels skal de undervejs skyde så præcist som muligt med kaliber-22-letvægtsgeværer i serier af fem skud. Der er faste standardmål på skydeskiverne. Hver forbier udløser en strafrunde eller en tidsstraf. Det er meget enkelt, men også kompliceret. For det indbyggede dilemma er, at jo hurtigere, atleten har løbet, des højere er pulsen og dermed risikoen for at skyde forbi. Et andet dilemma er, at rent idrætsfysiologisk er skytter og langrendsløbere to helt forskellige typer og de to idrætsgrene, der kombineres, kræver vidt forskellige former for træning. Alt er afvejning, alt er kalkule. Atleterne skal satse, men skal de satse det hele? Og skal de fyre de fem skud af lynhurtigt, eller skal de give sig god tid til at få pulsen ned og minimere risikoen for forbiere? Østrigske Simon Eder hos mændene og sydtyrolske Dorothea Wierer hos kvinderne er nogle af dem, der kan afvikle de fem skud afsindigt hurtigt og dermed vinde tid. Hvis de altså rammer.

Klassisk tvekamp Der vil være biathlon næsten hver dag under vinter-OL. Mænd og kvinder har hver fire individuelle discipliner, der er stafet for begge køn og en mix-stafet. I alt 11 potentielle dramaer. Hos mændene bliver det for første gang siden 1994 et vinter-OL uden deltagelse af legenden Ole Einar Bjørndalen, der med otte OL-guldmedaljer er alle tiders med succesrige biathlon udøver - og vinter-OL-atlet i det hele taget. Ole Einar er 44 år og forsøgte faktisk at kvalificere sig til sit sjette OL, men manglede både fart og præcision. Til gengæld har han uden for pisterne scoret hviderussiske Daria Domracheva og gjort hende med barn. Hun var med tre individuelle guldmedaljer dronningen af OL i Sochi for fire år siden og er med igen i år på spindesiden, som jeg vender tilbage til. Hvis Bjørndalen er alle tiders største biathlet, gør Martin Fourcade ham rangen stridig. Den 29-årige franskmand har vundet den samlede World Cup hvert år siden 2011/12. Han har 11 VM-guldmedaljer, men kun to gange OL-guld på cv'et. I denne sæson har Fourcades monumentale selvtillid fået ridser i lakken af Johannes Thingnes Bø. Den 24-årige nordmand virker hurtigere på skiene og er oftest også hurtigere skydende, men også mere ustabil. Det bliver en klassisk tvekamp mellem de to, som har det tilfælles, at de er lillebrødre til biathleter, der også er med til OL. Simon Fourcade dog kun som reserve, hvorimod Tarjei Bø kan være en guldkandidat, hvis han har en exceptionel dag, og de to giganter er lidt under isen.