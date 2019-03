Viktor Orbán overvejer at trække sit parti fra EU-gruppe

Den ungarske premierminister, Viktor Orbán, vil muligvis trække sit nationalistiske regeringsparti, Fidesz, ud af EPP-gruppen i EU-Parlamentet.

Det siger han fredag i et radiointerview. Udmeldingen kommer, efter at flere europæiske partier har sagt, at de vil have Fidesz smidt ud af EU-gruppen.

- Hele den her diskussion ender måske med, at Fidesz finder en plads uden for EPP, siger premierministeren.

Den konservativt-borgerlige gruppe EPP (European People's Party) er den største gruppe i EU-Parlamentet. Det er blandt andet også her, at De Konservative fra Danmark hører til.

Modstanden mod Orbán går på, at han blandt andet har kritiseret EU's integrationspolitik og kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

Partiet Fidesz er desuden blevet kritiseret for at ignorere grundlæggende retsprincipper og for at indskrænke ytringsfriheden i landet.