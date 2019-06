56-årige Scot Peterson er blevet tiltalt for ikke at have grebet ind, da 17 personer blev skuddræbt i Florida.

Den tidligere betjent Scot Peterson er blevet tiltalt for ikke at have grebet ind under et skoleskyderi i Florida i 2018.

Under skyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School blev 17 personer dræbt og 17 andre såret, da en ung mand begyndte at skyde omkring sig med en halvautomatisk AR-15-riffel.

56-årige Peterson stod vagt uden for skolen. Hvilket han havde gjort siden 2010. Men overvågningsbilleder fra stedet viser, at han aldrig gik ind i bygningen.

Peterson bliver tiltalt for omsorgssvigt, forsømmelighed og falsk vidneforklaring, siger statsadvokaten for amtet Broward i Florida, Mike Satz, i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kort efter skoleskyderiet blev Peterson samt en anden betjent fyret. Indtil fyringen var Peterson vicesherif i Broward.

Den nu tidligere politimand kan risikere op mod 97 års fængsel.

En 19-årig tidligere elev på skolen er sigtet for drabene og afventer retssag.

Scot Peterson er også sagsøgt i en civil retssag. I maj sidste år sagsøgte Andrew Pollack, hvis datter blev dræbt under skoleskyderiet, Peterson.

Efter skyderiet er 184 vidner blevet afhørt som led i en 14 måneder lang undersøgelse.

I en af de mange vidneforklaringer kalder Lucas Macaluso, en tidligere elev, det for en "kæmpe fejl", at Peterson ikke greb ind.

Men han tilføjer, at han sympatiserer med betjenten, for Petersons rolle var generelt at standse slåskampe i kantinen.

Richard Corcoran, der er øverst ansvarlig for uddannelsessystemet i Florida, siger ifølge nyhedsbureauet AP, at årsagen til skoleskyderiet er et "ynkeligt sammenbrud på alle niveauer".

En kommission er efterfølgende kommet frem til, at der skal bruges flere penge på sikkerhed, og den anbefaler at give våben til lærerne for at forhindre fremtidige skyderier.