Verdens bedste pressefoto viser pige i tårer på USA's grænse

Et billede af en lille pige, som græder hjælpeløst, mens hun og hendes mor bliver taget i myndighederne varetægt af en amerikansk grænsebetjent, er torsdag blevet kåret til verdens bedste pressefoto ved World Press Photo.

Billedet af pigen, der stammer fra Honduras, er taget af den erfarne amerikanske fotograf John Moore fra Getty Images.

Det er taget, kort tid efter at pigen Yanela og hendes mor, Sandra Sanchez, illegalt har krydset grænsen fra Mexico til USA.

Ifølge dommerne ved World Press Photo viser billedet "en anden form for vold, som er psykologisk".

Billedet af toårige Yanela Sanchez blev taget den 12. juni sidste år og vakte skarp kritik af USA's kontroversielle politik på flygtningeområdet, der skiller tusindvis af migranter og deres børn fra hinanden.

De amerikanske grænsemyndigheder oplyste senere, at Yanela Sanchez og hendes mor ikke var blandt de forældre og børn, der blev adskilt.

Ikke desto mindre resulterede den offentlige furore i, "at præsident Donald Trump ændrede praksis på området i juni sidste år", lyder vurdering fra dommerne ved World Press Photo.

Getty Images-fotograf John Moore var i færd med at tage billeder af amerikanske grænsebetjente i Rio Grande Valley den 12. juni om aftenen sidste år, da de stødte på en gruppe mennesker, som forsøgte at krydse grænsen.

- Jeg kunne se frygten i deres ansigter, i deres øjne, fortalte John Moore i et interview med National Public Radio kort tid efter offentliggørelsen af billedet.

Mens betjente var i gang med at tage migranternes navne, fik Moore øje på Sandra Sanchez og hendes lille pige. Pigen begyndte at græde, da hendes mor satte hende ned for at blive kropsvisiteret.

- Jeg knælede og havde ganske kort tid, før det hele var ovre, siger John Moore, som har dækket begivenhederne på den mexicansk-amerikanske grænse i over et årti.

- For mig var det en mulighed for at vise et glimt af menneskeheden, som ofte kun kan læses i statistikker, siger den 51-årige fotograf.

Verdens bedste pressefotografi ærer hvert år en fotograf, hvis visuelle kreativitet og evner har skabt et billede, der indfanger eller repræsenterer en begivenhed eller en problemstilling, der har haft stor journalistisk betydning det pågældende år.