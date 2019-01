Verdens 15 varmeste steder tirsdag var alle i Australien

Det er højsommer i Australien, og tirsdag nåede temperaturen op over 49 grader et enkelt sted.

En hedebølge ruller hen over Australien i disse dage, og tirsdag blev verdens 15 varmeste temperaturer alle målt i Australien.

Det skriver avisen The Sydney Morning Herald.

Varmest var det Tarcoola i delstaten South Australia med 49,1 grad efterfulgt at Port Augusta med 49 grader.

I hovedparten af det sydøstlige Australien ventes onsdag 45 grader eller mere. De ekstreme temperaturer varer ved yderligere et par dage, før et skifte i vejret bringer mere kølig luft ind over landet.

Jacob Cronje, meteorolog hos Weatherzone, siger, at han "ikke bliver chokeret", hvis der bliver målt 50 grader under den aktuelle hedebølge.

- Ved slutningen af ugen skulle vi se mange rekorder blive slået over hele New South Wales, siger han om delstaten, hvor Sydney ligger.

Australien har historisk kun registreret tre dage med over 50 graders varme.

Den seneste måling over den magiske grænse var i februar 1998, da Mardie i Western Australia nåede 50,5 grader.

De to andre var i januar 1960, da der i Oodnadatta Airport i South Australia blev målt 50,7 og 50,3 grader på to efterfølgende dage.

Millionbyerne Sydney og Melbourne ser ud til at slippe for det værste af heden i denne omgang.

I Melbourne, hvor Caroline Wozniacki og resten af verdens bedste tennisspillere er i gang med Australian Open, er der onsdag eftermiddag lokal tid tåleligt med omkring 25 grader.

I Sydney nærmer termometeret sig samtidig 34 grader.