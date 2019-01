Venezuelas præsident vil forhandle med oppositionen

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, er klar til at forhandle med oppositionen. Det siger han til det russiske nyhedsbureau Ria. Han erklærer ligeledes sin støtte til, at der afholdes valg til parlamentet før tid.

Forhandlingerne skal være med deltagelse af internationale mæglere, og der kan blive sat navn på inden for få timer.

- Jeg er klar til at sidde ved forhandlingsbordet med oppositionen og tale til gavn for Venezuela og for fredens og fremtidens skyld, siger han ifølge Ria.

Nicolás Maduro er i øjeblikket under hårdt pres som præsident i Venezuela, der samtidig befinder sig i en dyb økonomisk krise.

Lederen af oppositionen og formand for nationalforsamlingen, Juan Guaidó, udråbte i sidste uge sig selv som midlertidig præsident i landet.

Udfordreren har efterfølgende fået støtte fra en lang række lande - herunder USA, Brasilien og EU.

I weekenden lød det fra EU, at Juan Guaidó ville blive anerkendt som præsident, hvis ikke Nicolás Maduro udskrev valg i løbet af otte dage.

I Venezuela vælges præsidenten ikke af parlamentet men ved særskilte valg. Et parlamentsvalg vil derfor ikke ændre på Maduros position som præsident.

USA har forsøgt at presse Maduro af posten ved at indføre sanktioner mod Venezuelas vigtige olieindustri, hvilket ifølge amerikanerne vil give et eksporttab på omkring 11 milliarder dollar det næste år.

Maduro siger til Ria, at sanktionerne er ulovlige, og at beslutningen er en af de mest vanvittige. Derudover anklager Maduro USA for at bede den colombianske mafia og regering om at slå ham ihjel.

Til et andet russisk medie Sputnik takker Maduro Ruslands præsident, Vladimir Putin, for at "støtte på alle fronter".

USA har desuden overladt kontrollen over Venezuelas amerikanske bankkonti til Guaidó. Det er ifølge USA for at forhindre Maduro i at tømme statens indeståender.

Trods det store internationale pres har Maduro nægtet at trække sig fra posten. Han har støtte fra blandt andet Rusland, Kina og Tyrkiet.

Højesteret i Venezuela gav natten til onsdag Juan Guaidó udrejseforbud, og samtidig blev pengene på hans bankkonti indefrosset.

Ifølge flere internationale medier er landets højesteret loyal over for præsident Maduro.