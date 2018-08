Venezuelas præsident overlever angreb fra droner under tale

Droner fyldt med sprængstoffer eksploderede lørdag nær Venezuelas præsident Maduro under en militær ceremoni.

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, har lørdag været udsat for et angreb, der fandt sted, mens Maduro var i gang med at holde en tale.

Det meddeler landets informationsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Dette er et angreb mod præsident Nicolás Maduro, siger informationsminister Jorge Rodriguez ifølge nyhedsbureauet AFP.

Maduro er uskadt, mens syv soldater fra Venezuelas nationalgarde meldes såret.

Nicolás Maduro holdt tale ved en militær ceremoni, da droner fyldt med sprængstoffer eksploderede i nærheden.

Maduros tale blev sendt direkte på både radio og tv, og pludselig kunne Maduro, som på podiet var omgivet af sin hustru, højtstående politikere og ledende militærfolk, ses kigge op med et forskrækket udtryk, beretter Reuters.

Derefter panorerede kameraet hurtigt væk fra Maduro og over mod hundredvis af soldater, som brød ud af deres rækker og derefter satte i løb i forskellige retninger.

Dyb politisk splittelse og voldelige sammenstød mellem sikkerhedsstyrker og modstandere af Maduro har ramt Venezuela de seneste år.

Oppositionen beskylder den venstreorienterede Maduro for at have kørt landets økonomi fuldstændig i sænk.

Tusindvis af indbyggere søger væk fra landet, hvor der er mangel på basale ting som medicin og fødevarer.

Og når apoteker og supermarkeder har varer på hylderne, skal betalingen falde i dollar, som de færreste har råd til at få fat i på grund af den tårnhøje inflation, der har reduceret Venezuelas møntfod til matadorpenge.

Årsagen til den økonomiske ruin skal findes i faldet i olieprisen i 2014, der ramte olieafhængige Venezuela meget hårdt.

Samtidig har Nicolás Maduros socialistiske styre ikke formået at bekæmpe korruption eller gøre op med en politik, hvor der bruges flere penge, end der kommer ind i skatter og andre indtægter.

Maduro mener, at krisen skyldes en "økonomisk krig" med arvefjenden USA.

I juli sammenlignede Den Internationale Valutafond (IMF) situationen i Venezuela med krisen i Tyskland i 1920'erne og krisen i Zimbabwe i 00'erne.

IMF vurderer, at Venezuelas økonomiske kollaps er blandt de værste i 60 år.

Maduro kom til magten i 2013 som afløser for den afdøde og i store dele af befolkningen afholdte præsident Hugo Chávez.

I maj i år blev Nicolás Maduro genvalgt ved et omstridt præsidentvalg, som landets største alliance af oppositionsparter kaldte en "farce" og derfor boykottede.