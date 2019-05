Oppositionsleder Juan Guaidó vil øge presset på landets hær og få dem til at droppe støtten til Maduro.

Oppositionsleder Juan Guaidó opfordrede sent fredag sine tilhængere til at demonstrere ved venezuelanske militærbaser lørdag og søndag.

Dermed forsøger han at øge presset på landets præsident, Nicolas Maduro.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Demonstrationerne skal angiveligt forsøge at overbevise soldater om åbent at støtte oppositionen.

Guaidó skriver i et opslag på det sociale medie Twitter, at man derudover vil udstede en proklamation, der opfordrer hærchefer og officerer til at opgive støtten til regimet i Caracas.

Han understreger i sit opslag, at demonstrationerne fortsat skal foregå fredeligt.

- Der er utilfredshed internt i militæret, lyder det fra oppositionslederen.

Guaidó udråbte sig selv som fungerende præsident i begyndelsen af året.

Baggrunden var anklager om stemmesnyd ved præsidentvalget i maj 2018, hvor Maduro blev genvalgt.

Den siddende præsident har fortsat opbakning fra store dele af den militære ledelse.

Det er på trods af, at der har været mange meldinger om deserteringer under demonstrationer ved grænsen til Colombia og Brasilien.

Ifølge den venezuelanske ngo Venezuelan Observatory of Social Conflict er fem mennesker blevet dræbt i sammenstød mellem demonstranter og politi den forløbne uge.

Blandt dem tre unge mennesker mellem 14 og 16 år.

I alt 49 mennesker har mistet livet, siden urolighederne brød ud i begyndelsen af året.

Det viser tal fra FN's flygtningehøjkommissariat, UNHCR.

Fredag foregik der voldelige sammenstød i den nordvenezuelanske delstat Aragua.

Ugens demonstrationer er afstedkommet, efter at Guaidó tirsdag erklærede, at militæret ville bryde med Maduro.

Regeringen beskyldte omvendt Guaido for at igangsætte et kup.

Venezuela befinder sig ikke bare i en politisk krise, men er også på grænsen til et økonomisk og humanitært kollaps.

Landet døjer med hyperinflation og massiv mangel på basale fornødenheder som fødevarer, elektricitet og benzin.

Ifølge FN har knap syv millioner venezuelanere akut brug for humanitær bistand på grund af manglende medicin, ordentlig sanitet og mad.