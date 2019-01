Venezuelas militærattaché i USA deserterer for at støtte Guaidó

Venezuelas militærattaché i USA er lørdag deserteret.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Jose Luis Silva siger, at han ikke vil støtte præsident Nicolás Maduro, men derimod den selvudråbte præsident i Venezuela, Juan Guaidó.

I en video filmet på Venezuelas ambassade i Washington, USA, opfordrer han resten af militæret til at følge hans eksempel.

- I dag taler jeg til folket i Venezuela og især til mine brødre i militæret, som jeg håber vil anerkende præsident Juan Guaidó som den eneste legitime præsident, udtaler Jose Luis Silva.

I et telefoninterview med Reuters siger Silva, at han ikke længere anerkender Nicolás Maduro som præsident. Han opfordrer samtidig til, at der snarest muligt bliver afholdt et frit og retfærdigt præsidentvalg i Venezuela.