Venezuelanerne presser på mod lukket grænse til Colombia

Venezuelas militær forsøger at forhindre de mange forsamlede i at fjerne afspærringer og få nødhjælp ind.

Hundredvis af venezuelanere i Colombia har tilbragt natten på grænsen til deres hjemland, så de kan være med til at forsøge at få nødhjælp ind til deres landsmænd i kriseramte Venezuela.

Lørdag ventes oppositionen at gøre et forsøg på at få de omkring 200 ton mad og medicin ind, som præsident Nicolás Maduros regering nægter at tage imod.

- Vi tror, at det kommer ind, siger en af oppositionens ledere, David Smolansky.

- Der vil være så mange mennesker samlet ved grænsen og i forskellige byer rundt om i landet, at det vil være umuligt at stoppe det.

Venezuelanske soldater skyder lørdag morgen lokal tid tåregas mod en gruppe venezuelanere, der forsøger at krydse grænsen og komme til nabolandet for at arbejde. Det oplyser øjenvidner til Reuters.

Myndighederne har lukket grænsen, samtidig med at oppositionen forsøger at få nødhjælp ind i landet.

Oppositionsleder Juan Guaidó, der har udråbt sig selv til Venezuelas retmæssige præsident, trodsede fredag det udrejseforbud, regeringen har pålagt ham.

Han dukkede op til stort bifald ved en velgørenhedskoncert på den colombianske side af grænsen. Koncerten var arrangeret af den britiske milliardær Richard Branson for at skaffe penge til hjælpearbejdet.

Nødhjælpen er blevet omdrejningspunktet i den igangværende magtkamp mellem Guaidó og den siddende præsident.

Maduro har nægtet at tage imod nødhjælpen, som først og fremmest er leveret af USA. Han mener, at nødhjælpen er led i amerikanske planer om at afsætte ham.

- I løbet af dagen vil flere og flere mennesker slutte sig til, og jeg tror, at regeringen vil tænke sig om, åbne grænsen og tage imod den medicin, vi har brug for, siger Ronaldo Suarez, en af de venezuelanere, der befinder sig ved grænsen.

Den politiske og økonomiske krise i Venezuela er blevet forværret gennem de seneste år under Maduros styre.

Hospitalerne mangler de fleste former for medicin, og befolkningen kan ikke finde basale fødevarer i forretningerne.

Samtidig er landet dybt splittet for eller imod Maduro.

Hæren udsendte tidligere på ugen en erklæring om, at den står bag Maduro. Men enkelte medlemmer af militæret er hoppet af, herunder en general i luftvåbnet.

Lørdag har tre venezuelanske soldater ved grænsen til Colombia forladt deres poster forud for det planlagte forsøg på at få nødhjælp ind i landet. Det oplyser Colombias migrationsmyndigheder til Reuters.

Soldaterne har bedt om hjælp fra de colombianske migrationsmyndigheder.