Venezuela skærper grænsekontrol efter masseflugt fra landet

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, og hans regering har oprettet en ny politistyrke, som skal styrke landets grænsekontrol.

Det oplyser Venezuelas vicepræsident, Delcy Rodriguez, fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Meldingen kommer i en tid, hvor tusindvis af mennesker flygter fra landet, der er hærget af en voldsom økonomisk og politisk krise.

Det nye migrationspoliti, som skal kontrollere landets 72 grænseovergange, vil blive sat i arbejde "øjeblikkeligt", siger vicepræsidenten til en statslig tv-kanal.

FN vurderer, at 2,6 millioner venezuelanere er flygtet fra landet, der har i alt 30 millioner indbyggere. 1,9 millioner af dem er flygtet siden 2015, mens landets krise er blevet forværret under Maduros styre.

Præsident Maduro afviser dog, at der er tale om en migrationskrise. Han har anmodet FN om at være "mere oprigtige" i sine beregninger.

Maduro mener, at tallene er blevet manipuleret for at få ham til at stå i dårligt lys, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han mener, at der maksimalt er 600.000 venezuelanere, der har forladt landet. Og 90 procent har fortrudt det, hævder han.

Præsidenten afviser også, at der er tale om en humanitær krise i Venezuela, som ifølge hans modstandere skyldes den omfattende mangel på mad og medicin i landet.

Den nye politistyrke skal medvirke til at overvåge migrationen, "så sandheden kan komme frem i stedet for de imperialistiske løgne, som Washington vil sælge til verden", siger vicepræsident Rodriguez.

Venezuela var engang et af de mest velstående lande i Latinamerika, men et drastisk fald i oliepriserne ledsaget af korruption og dårlig ledelse har efterladt landet i økonomisk og politisk krise.