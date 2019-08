Venezuela dropper forhandlinger i protest mod USA's sanktioner

Venezuelas regering vil ikke deltage i planlagte forhandlinger med landets opposition torsdag og fredag i Barbados.

Afbuddet er en protest mod de seneste sanktioner fra USA, skriver det venezuelanske informationsministerium i en erklæring.

Præsident Nicolás Maduro "har besluttet ikke at sende den venezuelanske delegation til drøftelser med repræsentanter for oppositionsleder Juan Guaidó som følge af den alvorlige og brutale aggression fra præsident Donald Trumps administration mod Venezuela", står der i erklæringen.

Mandag beordrede Trump alle aktiver i USA tilhørende den venezuelanske regering indefrosset.

- Alle den venezuelanske regerings ejendomme og ejendomsinteresser i USA er blokeret og må ikke overføres, betales, eksporteres, tilbagetrækkes eller på anden måde behandles, stod der i et dekret fra præsidenten.

Donald Trumps administration har på det seneste øget presset på Venezuelas regering i et forsøg på at fjerne præsident Nicolás Maduro fra magten.

USA og de fleste latinamerikanske lande og vestlige demokratier har opfordret Maduro til at trække sig, ligesom at de har anerkendt Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, som landets retmæssige præsident.

Guaidó, der er leder af Venezuelas Nationalforsamling, erklærede i januar sig selv for midlertidig præsident i Venezuela.

Venezuelas regering indledte samtaler med oppositionen i juli i et forsøg på at afslutte det politiske dødvande i landet. Forhandlingerne mægles af Norge.

Tirsdag advarede Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, Kina og Rusland mod at gøre forretninger med Maduros regime.

- Vi sender et signal til tredjeparter, der ønsker at gøre forretninger med Maduro-regimet: Træd ekstremt varsomt, sagde Bolton i Perus hovedstad, Lima.

Her var udsendinge fra 60 lande mødtes for at diskutere en løsning på krisen i Venezuela.

- Der er ingen grund til at risikere jeres forretningsinteresser i USA til fordel for et korrupt og døende regime, lød det videre fra John Bolton.

USA indførte tidligere på året sanktioner mod Venezuelas olieindustri, der tegner sig for langt størstedelen af det sydamerikanske lands indtægter.