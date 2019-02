Vejen er banet for visumfri rejser efter kaotisk brexit

Ordningen for briters visumfri rejser i EU er betinget af, at briterne tilbyder samme vilkår for EU-borgere.

Den britiske regering og EU er enige om, at briter og EU-borgere efter brexit skal kunne rejse visumfrit i begrænsede perioder.

Det kan blive aktuelt om under to måneder, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale 29. marts.

Fredag har EU-landene aftalt deres forhandlingsmandat, og de har som Europa-Parlamentet sagt god for, at borgere på begge sider slipper for at søge om visum, hvis der rejses i maksimalt 90 dage over i alt 180 dage.

Det er således ikke formelt besluttet, men forhandlingsparterne er enige i essensen.

Ordningen vil gælde på betingelse af, at briterne godkender lignende forhold for EU-borgere. Det har den britiske regering sagt, at den vil gøre.

Undtagelsen for visum gælder både arbejdsrejser og turistrejser. Reglerne giver dog ikke statsborgere fra Storbritannien ret til at arbejde i unionen.

29. januar blev EU-Kommissionens forslag om visumfri rejser godkendt enstemmigt af udvalget for borgerrettigheder (LIBE) i Europa-Parlamentet

Storbritannien bliver et tredjeland efter brexit. EU har aftaler med nogle tredjelande om, at deres borgere kan rejse uden visum i unionen, mens mange andre landes borgere må søge om visum.

Storbritannien forlader, som tingene aktuelt står, EU om to måneder: 29. marts.

Et snævert flertal af de britiske vælgere satte ved en folkeafstemning i sommeren 2016 kryds ved, at kongeriget skal forlade EU.

Året efter besluttede regeringen at indlede processen med at forlade EU.

Efter omkring halvandet års forhandlinger blev parterne i november sidste år enige om en skilsmisseaftale.

Men premierminister Theresa May har ikke formået at samle opbakning til præmisserne.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sagde tidligere på ugen, at risikoen for en skilsmisse uden aftale er øget.