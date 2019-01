Vänsterpartiet accepterer Löfven som statsminister

Vänsterpartiet kommer til at afstå fra afstemning om Stefan Löfven som statsminister, siger partiets leder.

Vejen er onsdag formiddag blevet banet for, at Socialdemokraternas Stefan Löfven kan tage endnu en tørn som statsminister i Sverige.

Vänsterpartiet i Sverige meddeler således, at det vil afstå fra en afstemning om Löfven som statsminister. Det sker på et pressemøde.

Det betyder, at der ikke vil være et flertal imod Löfven, der allerede har sikret sig støtte fra tre partier.

En afstemning om Löfven ventes at finde sted fredag. Det skal dog først offentliggøres af Riksdagens talman, Andreas Norlén.

Socialdemokraterna er sammen med Miljöpartiet og de borgerlige partier Centerpartiet og Liberalerna nået til enighed om et udkast til en regeringsaftale. De er alle klar til at stemme for Löfven som statsminister.