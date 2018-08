V-parlamentariker vil lytte til sommertidsramte borgere

Der er god grund til at lytte til de borgere, der giver udtryk for, at skiftet mellem sommertid og vintertid er til gene for dem og afskaffe ordningen med de to tider.

Sådan argumenterer Venstres EU-parlamentariker Morten Løkkegaard. Han er derfor glad for, at EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, ønsker ordningen med to tider afskaffet.

I stedet bør der være sommertid året rundt ifølge Juncker.

- Jeg fandt ud af i foråret, at mange mennesker har fysiske gener med det. Derudover har deres børn og husdyr svært ved at vænne sig til det, siger Morten Løkkegaard.

- Det er ikke noget, jeg personligt har oplevet. Men omvendt må jeg konstatere, at mange har gener ved det. Hvorfor så opretholde det, når det ikke giver nogen mening?

En afskaffelse af skiftet mellem de to tider var i februar til afstemning i EU-Parlamentet. Afstemningen endte med, at 384 stemmer for en afskaffelse, 153 imod og 12 blanke stemmer.

Afstemningen havde dog kun karakter af en opfordring til, at kommissionen tog emnet op.

Hvis kommissionen ender med at få gennemført et direktiv, skal det ratificeres i medlemslande. Det betyder, at Folketinget skal føre det ind i dansk lov.

Modsat forstår SF's EU-parlamentariker Margrete Auken ikke behovet for at fjerne skiftet.

- Tog man skade af at skifte en time to gange, burde vi jo advare alvorligt mod al rejseri på tværs af tidszoner. Selv London og Finland ville være en trussel mod helbredet, siger hun i en pressemeddelelse.