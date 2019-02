Usikkerhed og recession præger udskudt nigeriansk valg

Lørdag skal millioner af nigerianere til stemmeurnerne - med en uges forsinkelse.

Egentlig skulle præsident- og parlamentsvalget have været afholdt 16. februar, men bare fem timer før valgstederne åbnede, valgte landets valgmyndigheder at rykke valget syv dage.

Logistikproblemer, lød forklaringen fra de ansvarlige myndigheder, der afviste, at politisk pres var årsagen.

Men i dagene efter har de ledende oppositionspartier i landet beskyldt siddende præsident Muhammadu Buhari og regeringspartiet APC for at forsøge at sænke valgdeltagelsen i et forsøg på at fastholde magten.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har flere borgerrettighedsgrupper, nationale som internationale, udtrykt bekymring over beslutningen om at udskyde valget i 11. time. Og især hvad motiverne bag egentlig har været.

Meningsmålinger har vist, at kampen om præsidentposten bliver meget tæt. Den primære modstander til præsidenten er forretningsmand og tidligere vicepræsident Atiku Abubakar, men mere end 70 kandidater vil være at finde på lørdagens stemmeseddel.

Buhari, der blev valgt i 2015, er blevet beskyldt for ikke at gøre nok for at bekæmpe udbredt korruption. Samtidig kæmper Nigerias økonomi, der er Afrikas største, stadig med følgevirkningerne af en recession.

Nigeria kontrollerer nogle af kontinentets største oliereserver, og de faldende oliepriser har ramt landet hårdt.

Olieeksport udgør helt op til 90 procent af de samlede nigerianske eksportindtægter.

Samtidig er truslen fra den militante islamistiske bevægelse Boko Haram, der opererer i den nordøstlige del af landet, stadig ikke under kontrol.

- Ustabilitet i landet er en stigende bekymring, men den svage økonomi kan føles i alle samfundslag i Nigeria. Det er øverst på dagsordenen for de fleste vælgere, siger analytiker Benedict Craven til The Economist.

Boko Haram har i dagene op til valget opfordret folk til ikke at stemme og truet med angreb i den nordøstre Borno-provins.

Bekymringer om sikkerheden var også medvirkende årsager til valgudskydelser i landet i 2011 og 2015.

Fredag opfordrede præsident Buhari i en tale alle nigerianere til "komme ud og stemme". Han lovede samtidig, at sikkerhedsniveauet ville være tilstrækkeligt.

Danmarks ambassadør i Nigeria, Jesper Kamp, udtalte i forbindelse med udskydelsen af valget i sidste uge, at beslutningen "bestemt giver mening".

Der er næsten 73 millioner vælgere i landet, og der har været enorme problemer med at få stemmesedlerne ud til de mere end 120.000 valgsteder, forklarede ambassadøren videre.

For at vinde præsidentvalget skal en kandidat opnå et flertal af stemmerne, samtidig med at han eller hun skal have mindst 25 procent af stemmerne i to tredjedele af landets 36 stater.

Sker det ikke, skal man ud i en anden valgrunde.