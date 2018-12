Millioner af vælgere i Den Demokratiske Republik Congo skal søndag afgive deres stemme i et præsidentvalg, der vil forme det kriseramte lands fremtid.

Congoleserne skal vælge en efterfølger til præsident Joseph Kabila, der har siddet ved magten siden 2001. Han har først i år har accepteret at træde tilbage - to år efter, at hans sidste præsidentperiode er udløbet.

Valget er blevet udskudt flere gange, hvilket har sat gang i blodige demonstrationer og sammenstød i landet.

Præsidentvalget kan blive den første fredelige magtoverdragelse i landet siden 1960.

Men ifølge iagttagere er risikoen for et voldsomt udbrud af vold i forbindelse med valget stor. Og ligeså er valgets troværdighed er allerede blevet betvivlet flere gange.

Landets uafhængige valgkommission har forsøgt at få valgets spidskandidater til at underskrive en aftale, der skal forhindre et voldeligt udbrud efter valget.

Det gælder oppositionens to spidskandidater, Martin Fayulu og Felix Tshisekedi, samt Kabilas fortrukne efterfølger, Emmanuel Ramazani Shadary.

Lørdag aften er forhandlingerne dog brudt sammen, fordi de to oppositionspolitikere nægtede at underskrive aftalen på grund af manglende justeringer i teksten.

Valgkommissionen erklærede onsdag, at valget endnu engang skal udskydes i de voldsplagede dele af landet. Men at resten af landet fortsat skal stemme søndag.

Udsættelsen rammer 1,25 millioner af landets 85 millioner indbyggere. Det har fået de voldelige demonstrationer til at blusse yderligere op.

FN, USA og EU har kraftigt opfordret DRCongo til at sikre et frit, retfærdigt og fredeligt valg.

Hvis valget afholdes frit og fredeligt forventes en af oppositionens spidskandidater at løbe med sejren.

Martin Fayulu står ifølge meningsmålinger til at få 44 procent af stemmerne, mens Felex Tshisekedi står til 24 procent.

Kabilas spidskandidat ser ud til at få 18 procent af stemmerne. Han er tidligere indenrigsminister og har flere EU-sanktioner rettet imod sig på grund af en hård linje mod demonstranter.

DRCongo har store naturressourcer, men landet har indtil for nylig været hærget af en borgerkrig, der har kostet omkring seks millioner mennesker livet.