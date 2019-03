Unicef: 13 millioner mangler humanitær hjælp i DRCongo

FN slår alarm om øget behov for nødhjælp i DRCongo, hvor millioner af børn lider af akut fejlernæring.

Antallet af mennesker, der har brug for humanitær hjælp i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo), er det seneste år steget dramatisk fra 7,7 til 13 millioner.

Det oplyser FN-organisationen Unicefs direktør, Henriette Fore, mandag aften dansk tid på et pressemøde.

- Hungersnøden og fejlernæringen har nået det højeste niveau nogensinde målt i landet, siger hun.

Blandt dem, der mangler hjælp, er 7,5 millioner børn. Fire millioner af børnene lider af akut fejlernæring. 1,4 af dem af alvorlig akut fejlernæring, hvormed de er udsat for en "overhængende risiko for at dø".

Unicef-direktøren er netop hjemvendt fra et besøg i DRCongo med FN's nødhjælpschef, Mark Lowcock.

Han oplyser, at FN beder om 1,65 milliarder dollar i nødhjælp til DRCongo, hvilket svarer til 10,8 milliarder kroner.

Det er en stigning på 700 millioner dollar - svarende til omkring 4 milliarder kroner - i forhold til FN's budget til nødhjælp i DRCongo sidste år.

Nødhjælpschefen oplyser, at den forværrede humanitære situation i landet er resultatet af en kombination af flere kriser i landet.

DRCongo er plaget af en økonomisk krise med stigende priser på råvarer.

Derudover er der en turbulent politisk situation i landet efter et kaotisk og omstridt præsidentvalg i december.

Og ikke mindst er DRCongo ramt af verdens næststørste udbrud af ebola nogensinde.

1000 personer er smittet, mens dødstallet er steget til 629, oplyste sundhedsministeriet i DRCongo mandag. 30 procent af de smittede er børn.

FN-diplomaterne har under deres besøg i DRCongo haft en "ekstremt konstruktiv" samtale med landets nye præsident, Felix Tshisekedi.

Præsidenten ønsker et øget samarbejde med FN, siger Lowcock på pressemødet.

- DRCongo er et land, hvor fremskridt er muligt, understreger nødhjælpschefen.

Han henviser blandt andet til, at dødeligheden blandt spædbørn er faldet, ligesom flere børn er kommet i skole i løbet af de seneste år.