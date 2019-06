Unicef: 115 millioner drenge er blevet gift som børn

For første gang nogensinde kaster en dybdegående og omfattende rapport lys over fænomenet barnegomme.

Omkring 115 millioner mænd og drenge på globalt plan er blevet gift, mens de var børn.

23 millioner af dem blev gift før deres 15-årsfødselsdag.

Det viser et studie fra FN's børneorganisation, Unicef, der blev offentliggjort fredag.

Det er den mest dybdegående undersøgelse på området nogensinde, skriver nyhedsbureauet AP.

Fænomenet barnegomme er langt mindre undersøgt end barnebrude, som er et langt mere udbredt fænomen.

Unicef anslår, at omkring 650 millioner kvinder og piger på globalt plan er blevet gift, da de var 17 år eller yngre.

Både Unicef og andre organisationer vurderer, at antallet af børn, der bliver gift, er faldet de seneste år.

Men Unicefs direktør, Henrietta Fore, fastholder stadig, at "ægteskab stjæler barndommen" for alt for mange børn.

- Barnegomme er tvunget til at tage voksnes forpligtelser på sig, som de ikke nødvendigvis er klar til, siger hun i en pressemeddelelse.

- Tidligt ægteskab medfører også tidligt faderskab, og med det kommer et øget pres for at forsørge en familie, hvilket begrænser ens mulighed for at færdiggøre ens uddannelse og begrænser jobmuligheder.

Ifølge studiet er Den Centralafrikanske Republik det land i verden, hvor flest drenge bliver gift som børn. Herefter følger Nicaragua og Madagaskar.

De nye estimater bringer det samlede antal af børnebrude og -gomme til i alt 765 millioner.

Mens fremkomsten, årsagerne og konsekvenserne af at piger bliver gift som børn er blevet undersøgt grundigt, findes der fortsat meget lidt forskning om barnegomme.

De børn, der er mest udsatte for at blive gift som børn, kommer fra fattige hjem, bor i landområder og har lidt eller ingen uddannelse. Det viser den sparsomme forskning, der er på området.