Ungt par i jordskælv-panik: Det var en helvedesnat

Det værste var, at man ikke vidste, om det blev værre, siger Julie Hejlskov og Jonas Mathiesen fra Aarhus om oplevelserne i Indonesien søndag aften lokal tid.

Indonesien: 21 dage i paradis på indonesiske øers hvide sandstrande blev en rystende oplevelse for 19-årige Julie Hejlskov og 21-årige Jonas Mathiesen fra Aarhus. I bogstaveligste forstand rystende. På den indonesiske ø Lombok har jordskælv kostet mindst 91 personer livet, og mindst dobbelt så mange er kvæstet. - Vi er i sikkerhed, og vi er klar til at komme hjem. I den grad klar, siger Julie Hejlskov på facebook-telefon fra Bali, hvor parret ikke helt kan slippe de sidste døgns oplevelser, før de sidder i et fly med kurs mod Danmark. Parret var på Lomboks naboø, som hedder Gili Air, søndag aften lokal tid, da ferien skiftede fra idyl til kaos. De havde lige betalt tjeneren på den lokale restaurant, da det begyndte at rumle. - Tjenerne begyndte at løbe ud af restauranten, og vandet fra poolbaren begyndte at sprøjte op på mine fødder. Hele bygningen rystede, og lyset gik, fortæller Julie Ejlskov.

Vi styrtede afsted, og vi kunne se, hvordan maden fra bordene blev smadret mod gulvet, mens bygninger brød sammen. De lokale blev ved med at skrige om tsunami og græde højlydt. Julie Hejlskov, Aarhus

Jordskælv i Indonesien Mindst 91 mennesker døde, og flere end 200 kom til skade i forbindelse med jordskælvet søndag aften lokal tid i Indonesien. Det havde en beregnet størrelse på 7,0 på Richter-skalaen.Skælvet ramte nord for Lombok i en dybde af cirka ti kilometer og kunne mærkes på naboøerne Bali, Gili Trawangan, Gili Meno og Gili Air.Det var anden gang på en uge, at et jordskælv ramte Lombok. Forrige søndag ramte et skælv med en beregnet styrke på 6,4 øen.17 mennesker mistede da livet, og flere end 1000 huse blev helt eller delvist ødelagt af rystelserne.

De råbte tsunami Jonas Mathiesen nåede at tænke terror, og de lokale løb rundt og råbte. - Tjenerene begyndte at løbe ud af restauranten og ud på stranden, og vi løb efter. Vi styrtede afsted, og vi kunne se, hvordan maden fra bordene blev smadret mod gulvet, mens andre bygninger brød sammen. De lokale blev ved med at skrige om tsunami og græde højlydt, siger Julie Hejlskov. Hun og Jonas blev på stranden, indtil de regnede med, at efterskælvene var færdige. Da de begyndte at gå op mod hotellet og deres hytte, blev de for alvor klar over hvor voldsomt, det havde været: - Der var intet liv overhovedet! Ingen turister eller personale omkring hotellet eller stranden. Da vi så kunne se, at stakittet var væltet, og en af hytterne var totalt smadret, valgte vi ikke at gå ind, siger Julie Hejlskov.

Priserne skruet i vejret - Det var godt, vi tøvede, for i samme øjeblik kom et kæmpe efterskælv, og vi skyndte os tilbage imod lyset på den anden side af øen. Her så vi, at folk flokkedes inde midt på øen. Folk hamstrede puder, tæpper, cola og snacks fra de ødelagte butikker og restauranter, siger hun om den hårde nat. Da solen stod op, fik de lov at gå hjem til hotellet igen. Men faren var ikke drevet over. Øen skulle evakueres, og nu begyndte kampen om at få et køretøj og for at komme på en færge mod Lombok. Julie og Jonas oplevede ikke meget hjælp fra de lokale. - Taxaerne og de få køretøjer, der var, tænkte først og fremmest på at få kørt de lokale. Nogle af dem havde pårørende inde i Lombok, hvor det jo var gået endnu værre. Vi fandt sammen med en gruppe danskere. Vi var 18 i alt, som hjalp hinanden så godt, vi kunne, fortæller Julie Ejlskov. Der var panik alle vegne, for alle ville have en taxi, og færgerne og hurtigbådene ind til Lombok var overfyldte. - Vi var heldige at få os mast ind i en lille bil, og turen kostede 200.000 af den lokale møntfod (90 danske kr., red). Det ville normalt koste 200, siger Julie Ejlskov.