Ungarns leder stikker EU-fæller en undskyldning

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, undskylder ifølge Reuters nu for at have fornærmet kolleger i EU.

Ungarns højrenationale premierminister, Viktor Orbán, undskylder over for andre konservative i EU, at han har fornærmet dem. Det skriver Reuters.

Undskyldningen kommer, efter at den konservative gruppe i Europa-Parlamentet, EPP, har påbegyndt en proces med at smide Orbans parti, Fidesz, ud af gruppen.

Ifølge Reuters, der har set brevet, undskylder Viktor Orbán for at sit "offensive sprogbrug".

Han skriver yderligere, at han ikke ser det som en løsning at smide hans parti ud af gruppen.

Ungarn og i særdeleshed Viktor Orbans Fidesz er raget voldsomt uklar med den konservative gruppe i Europa-Parlamentet.

Fidesz har blandt andet opsat plakater, hvor formanden for Europa-Kommissionen Jean-Claude Juncker er afbilledet med finansmanden George Soros. Plakaterne postulerer, at de to skulle være del af et komplot, der skal tvinge Ungarn til at tage imod flygtninge.

- Den ungarske regerings kampagne slår os med forundring, sagde Jean-Claude Junckers talsmand, Margaritis Schinas, efterfølgende.

- Det er chokerende, at så vanvittige konspirationsteorier er blevet mainstream i den grad, som de er. Der er ingen konspiration. Ungarerne fortjener fakta, ikke fiktion.

Jean-Claude Juncker er også del af den konservative gruppe i EU.

Viktor Orbans regering, der trods Ungarns meget lave antal flygtninge og indvandrere, er stærkt indvandringskritisk, har ad flere omgange postuleret, at EU vil tvinge landet til masseindvandring og har en gedulgt dagsorden om at svække Ungarns suverænitet.

EU har - fraset indvandringsspørgsmålet - kritiseret Viktor Orbán og Fidesz for at undergrave landets demokrati, ytringsfrihed og den frie presse.