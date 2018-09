Ungarns leder: Jeg afviser trusler fra støtter af migranter

Ungarns udskældte premierminister erkender i en tale i Europa-Parlamentet tirsdag, at han kæmper forgæves, når han taler til parlamentarikere, der kræver en retsproces mod Ungarn indledt.

- Jeg ved, at I allerede har bestemt jer. Jeg ved, at betænkningen vil blive godkendt, og det, jeg siger i dag, vil ikke få jer til at skifte mening, siger Viktor Orbán i parlamentet i Strasbourg.

Onsdag skal parlamentet stemme om en betænkning, der opfordrer til at indlede en artikel 7-procedure, der i yderste instans kan koste Ungarn stemmeretten.

Den magt ligger hos stats- og regeringscheferne, hvor alle skal være enige, og det er de ikke.

- Jeg bliver nødt til at afvise trusler, afpresning og fornærmelser fra folk, der støtter migranter, siger Viktor Orbán.

Et stort antal parlamentarikere, også i den konservative gruppe EPP, som Orbans parti er tilknyttet, har sagt, at de vil stemme for betænkningen og imod Ungarn.

- Den betænkning, der ligger foran jer, er en fornærmelse mod Ungarn, siger Orban.

Regeringschefen påpeger, at Ungarns regering har fundet "37 alvorlige fejl" i rapporten, som parlamentarikeren Judith Sargentini har ansvar for.

- Vi har ting, som vi ikke er enige om, og det vil vi også have i fremtiden.

- Vi har radikalt forskellige syn på migration, siger premierministeren, som tilføjer, at Ungarn "aldrig vil gå så vidt, at vi bringer folk, vi ikke er enige med, til tavshed".