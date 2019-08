Ung kvinde er frikendt for drab på dødfødt barn i El Salvador

Evelyn Hernandez fik 30 års fængsel, efter at hun som 18-årig fødte et dødfødt barn. Mandag blev hun frikendt.

En 21-årig drabsdømt kvinde fra El Salvador er blevet frikendt i en sag, der har tiltrukket sig stor international opmærksomhed.

Kvinden, der hedder Evelyn Hernandez, fødte som 18-årig et dødfødt barn.

Det blev hun straffet for med 30 års fængsel af en salvadoransk domstol, der mente, at hun selv havde fremprovokeret aborten.

Mandag besluttede en domstol i landet dog at frikende Hernandez.

Hernandez var blevet gravid, efter at være blevet voldtaget af et bandemedlem, men var ikke klar over sin graviditet før kort før fødslen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I februar besluttede El Salvadors højesteret, at Hernandez skulle løslades, og at sagen skulle gå om. Årsagen var, at den oprindelige dom var baseret på fordomme og mangelfuld bevisførelse.

- Tak Gud, retfærdigheden er sket fyldest, sagde en rørt Hernandez efter mandagens afgørelse til fremmødte uden for retssalen.

Det mellemamerikanske, konservative land El Salvador har yderst strenge regler for abort. Uanset omstændighederne er det forbudt at få en abort, og det straffes med mellem to og otte års fængsel. Det skriver britiske BBC.

I mange tilfælde, heriblandt i Hernandez' tilfælde, bliver kvinderne dog dømt for drab. Det giver mindst 30 års fængsel.

Sagen mod Evelyn Hernandez har tiltrukket sig opmærksomhed fra flere menneskerettighedsgrupper. Heriblandt Amnesty International.

- Det er en rungende sejr for kvinders rettigheder i El Salvador, siger Erika Guevara-Rosas, direktør for Amnesty International i de amerikanske lande.

Omkring 147 salvadoranske kvinder er blevet idømt op til 40 års fængsel i lignende sager mellem 2000 og 2014. Det oplyser en lokal menneskerettighedsgruppe ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Gruppen håber at genåbne mindst 16 sager.

I den genoptagne sag mod 21-årige Evelyn Hernandez havde anklagerne anmodet om en dom på 40 års fængsel.