28-årig australier, som er mistænkt for moskeangreb, skriver, at han var inspireret af Anders Behring Breivik.

Brenton Tarrant, en 28-årig australier, som er mistænkt for angrebene i Christchurch, betegner sig selv som "almindelig hvid mand", som var inspireret af Norges massemorder Anders Behring Breivik.

I et 74 sider langt manifest skriver Tarrant, som filmede angrebet i en moské i Christchurch i en Facebook Live Video, at han er fra "en lavindkomst familie i arbejderklassen".

Han skriver, at han har skotske og irske rødder.

Ifølge AFP offentliggjorde han manifestet, som nyhedsbureauet kalder "racistisk", på Twitter, hvorefter han livestreamede angrebet på en delt video, hvor han skyder og dræber og sårer bedende i moskéen på nært hold.

- Politiet er klar over, at det er ekstremt sindsoprivende optagelser, som var lagt ud online, siger New Zealands politi på Twitter og advarer mod deling af optagelserne, som er fjernet eller er ved at blive fjernet.