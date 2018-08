Ulla Tørnæs: Kofi Annans evner var uvurderlige

Det er et stort tab for verden, at tidligere generalsekretær for FN Kofi Annan er gået bort lørdag, mener minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V).

Hun arbejdede sammen med ham i juni i år, hvor han gjorde stort indtryk.

- Vi var fællesværter for et møde i København om flygtningekrisen i Myanmar, hvor omkring en million mennesker er drevet på flugt til Bangladesh. Det var en sag, han var meget engageret i, siger hun.

- Han var helt fantastisk at arbejde sammen med. Han var et meget imponerende menneske. Det er en meget trist dag. Vi har mistet en stor verdensborger.

Kofi Annan blev 80 år gammel.

Annan var blevet bedt om at udarbejde en rapport, som skulle komme med nogle bud på at løse krisen i Myanmar. Han var til mødet i København for at følge op på konklusionerne.

- Han var meget afgørende for projektet. Han var meget dygtig til at tage udgangspunkt i det enkelte menneske og perspektivere det med et globalt udsyn, siger Tørnæs.

Tørnæs oplevede, at Annan havde en unik evne til at skabe tillid mellem stridende parter, som var helt uvurderlig.

- Han kunne sige tingene klart og helt uden omsvøb. Han fik folk til at mødes og samles om at nå fælles mål, siger hun.

Hun mødte ham første gang på et aids-topmøde i New York i 2005, og siden da har hun været dybt imponeret af ham.

Selv i sine sidste leveår var Annan engageret i en række projekter, blandt andet i Afrika.

- Jeg tror simpelthen, at han ikke kunne lade være, siger Tørnæs.

Annan, der var fra Ghana, arbejdede næsten hele sit voksenliv i FN-systemet og blev den første sorte afrikanske leder for organisationen. Han var generalsekretær fra 1997 til 2006.

I 2001 modtog FN og Annan Nobels fredspris for "deres indsats for en bedre organiseret og fredeligere verden".

Den tidligere generalsekretær opnåede i sin tid som leder af FN blandt andet at sætte fokus på menneskerettigheder, opstille de såkaldte millennium-mål for udvikling og at gøre fremskridt i kampen mod sygdomme som aids og malaria.