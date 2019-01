Ukendte mænd angriber pizzeria i Stockholm med sprængladning

Et pizzeria nær Stockholm er delvist ødelagt efter et angreb tirsdag aften. Ingen meldinger om tilskadekomne.

En sprængladning er tirsdag aften eksploderet i et pizzeria i et lejlighedskompleks i Kista nord for Stockholm.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Store politistyrker rykkede ud efter meldinger om en eller flere eksplosioner i bygningen omkring klokken ti tirsdag aften.

Ifølge en af de personer, der ringede til den svenske alarmcentral, SOS Alarm, hørtes der skrig og et brag, som ifølge vidnet lød som en bombe.

Ruder er knust, og pizzeriaet skal være delvist ødelagt.

Foruden pizzeriaet, der ligger i stueetagen, ligger der flere lejligheder i bygningen.

Ifølge Aftonbladet kastede flere gerningsmænd først en sten ind gennem vinduet på pizzeriaet. Derefter kastede de angiveligt en sprængladning ind og løb fra stedet.

Andre øjenvidner fortæller, at gerningsmændene flygtede fra stedet i bil.

Motivet til angrebet er fortsat ukendt.

Svensk politi oplyser, at det ikke er bekendt med trusler mod hverken pizzeriaet eller dets ejer.

Politiets bomberyddere arbejder natten til onsdag på stedet og forsøger at finde ud af, hvilken type sprængladning der er blevet brugt.

Et vidne siger til det svenske nyhedsbureau TT, at han kunne lugte røg efter eksplosionen.