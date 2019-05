Familien til en australsk kvinde, der blev dræbt af en amerikansk politibetjent i 2017, har fået et løfte om en erstatning på 20 millioner dollar (over 133 millioner kroner).

Erstatningen er blevet lovet i Minneapolis i delstaten Minnesota få dage efter en politimand blev kendt skyldig i drabet.

Politimanden Mohamed Noor, 33 år blev afskediget fra politistyrken efter hændelsen.

Borgmesteren i Minneapolis, Jacob Frey, siger, at helt usædvanlige omstændigheder i sagen har været afgørende for det forlig, som myndighederne har indgået med de pårørende til den dræbte kvinde.

Beløbet er den største erstatning, som nogensinde er udbetalt i Minneapolis.

- Der var ingen klar trussel, inden der blev anvendt vold af politiet. Dette er ikke en sejr for nogen, men snarere en måde at komme videre på for vores by, siger Frey.

Den dræbte kvinde - den 40-årige australier Justine Ruszczyk Damond - havde ringet til alarmcentralen for at anmelde, hvad hun troede var et seksuelt overgreb, som fandt sted bag hendes hus.

Hun stod ude på gaden i sin pyjamas og talte med betjentene i politibilen, da hun blev skudt gennem bildøren.

Betjentene havde kameraer på deres uniformer, men de var ikke tændt, da skuddet blev affyret. Heller ikke det kamera, som var monteret i politibilen, fangede hændelsen.

Politiet har bekræftet, at drabsofferet ikke havde våben. Kvinden var fra Sydney. Hun arbejdede som meditationslærer i Minneapolis, hvor hun boede med sin forlovede.

En bølge af skuddrab på sorte unge mænd og teenagere har i de seneste år udløst en række uroligheder i USA, men i denne sag er det en ubevæbnet, hvid kvinde, som blev skudt og dræbt af en betjent, der er immigrant fra Somalia.

Tidligere har politichefen i Minneapolis som følge af drabet trukket sig fra sin post efter et massivt pres, og der er også sket ændringer i politiets retningslinjer for brug af kropskameraer.

Drabet skete om aftenen lørdag den 15. juli 2017.